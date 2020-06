Census 2020: PSAs in Spanish

DENVER -- Three audio public service announcements related to the 2020 census are available to all media outlets in Colorado. The spots were created in order to reach parents and other adults caring for children. Numbers from the once-a-decade count help determine whether or not Colorado's children's health, education, nutrition, veterans' and seniors' programs and roads receive $13 billion in annual federal taxpayer funding. The following spots were produced by the Open Media Foundation.



This is the short, 15-second spot: Soy Jackie de Parent Possible. Aún hay tiempo para responder al Censo 2020. $13 billones de dólares en fondos federales están en juego. Si no contamos a los niños, programas importantes no contarán con fondos suficientes. Responde por teléfono, correo o en internet. Es fácil y está protegido por ley. En Colorado, todos contamos.



Next is the 30-second spot in Spanish: Soy Jackie de Parent Possible, y quiero recordarte que aún hay tiempo pare responder al Censo 2020. Responder es importante, ya que Colorado recibirá dinero que se destinará a programas esenciales. ¡Si no contamos a un niño de 2 años ahora, nuestra comunidad tendrá menos recursos para educación, cuidado infantil y atención medica por los siguientes10 años ¡Recuerda, tu participación es muy valiosa y tu información está segura por ley! Responde por teléfono, por correo o en internet en www.2020census.gov Los niños cuentan. Los bebés cuentan. En Colorado, todos contamos.



The full-length 60-second spot: Aún hay tiempo para completar tu Censo 2020. Soy Jackie, de Parent Possible, para hacerte saber que históricamente, los niños menores de 5 años no han sido contados en el Censo. Nosotros, en Parent Possible, queremos asegurarnos de que todos los niños y bebés sean contados en Colorado porque hay $13 mil millones de dólares en fondos estatales en juego. ¡Cuantas más personas contemos, más dinero obtenemos! Este dinero se destina a programas como atención médica, asistencia alimentaria, programas para la primera infancia entre otros. Te tomará solo 10 minutos completar 10 preguntas que impactarán los próximos 10 años de la vida de tu familia. Si no contamos a un niño de 2 años ahora, nuestra comunidad tendrá menos fondos para educación, cuidado infantil y atención médic hasta que ese niño esté en la escuela secundaria. ¡El Censo es seguro! Y no se permite compartir tu información personal con nadie. Así que ya sabes, el Censo es importante, seguro y está protegido. Nunca había sido tan fácil. Responde por teléfono, por correo o en línea en www.2020census.gov Los niños cuentan. Los bebés cuentan. En Colorado, todos contamos.



Open Media Foundation also has created a social-media tookit with PSAs in English and Spanish, along with material that can be shared on your media outlet's social platforms. Find the toolkit at openmediafoundation.org/census.



Reach Open Media Foundation at 720-222-0159, and online at openmediafoundation.org.